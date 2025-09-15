Prefeitura e MP firmam acordo sobre áreas verdes em Erechim

Foi assinada, nesta segunda-feira (15), a repactuação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente às áreas verdes de Erechim. O ato contou com a presença do prefeito Paulo Polis, do promotor de Justiça Fabrício Gustavo Allegretti, do secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, dentre outras lideranças.

A medida atualiza o acordo firmado em 2005, que precisava de adequação à lei federal a qual estabeleceu novas regras para a regularização fundiária urbana. A repactuação busca reorganizar a política pública de ordenamento urbanístico, garantindo tanto a preservação ambiental quanto a destinação correta das áreas de lazer e convivência da população.

A regularização será feita em etapas, cada uma correspondendo a 10% das áreas verdes irregulares, com prazo de 12 meses para conclusão. Além das medidas técnicas e jurídicas, estão previstas compensações urbanísticas e ambientais, além da possibilidade de realocação de moradores.