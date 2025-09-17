Opinião: Alvorada, 60 anos de coragem e esperança

Douglas Martello, prefeito de Alvorada

No dia 17 de setembro, Alvorada completa 60 anos de emancipação política. Desde 1965, quando deixou de ser distrito de Viamão, a cidade se expandiu rapidamente, recebeu famílias de várias regiões e construiu, com esforço coletivo, a sua identidade. Foram seis décadas de trabalho, de formação de bairros e de histórias de gente que acreditou nesse território e ajudou a escrever cada capítulo dessa caminhada. Mas essa trajetória também foi marcada por dificuldades que influenciaram a forma como a cidade foi estigmatizada.

Por muito tempo, Alvorada foi lembrada apenas pelos problemas. Cresceu sem planejamento, enfrentou desigualdades, ausência do poder público e ficou à margem das grandes decisões. Mas o povo nunca se curvou. Foi a coragem dos alvoradenses que manteve viva a esperança de dias melhores. Hoje, é essa mesma coragem que abre caminho para uma virada que já pode ser sentida em cada canto da cidade. Uma das transformações mais visíveis é na segurança pública. Alvorada, que já figurou entre as cidades mais violentas do Brasil, com índices que feriam a autoestima da cidade, é hoje um dos municípios que mais avançou na redução da criminalidade. O índice de homicídios, que já ultrapassou a marca de 100 por 100 mil habitantes, caiu para menos de 10. Esse resultado não é apenas estatístico: é a vida voltando às ruas, é a confiança retomada, é a certeza de que mudanças profundas são possíveis.

Outros sinais confirmam essa virada. A Praça da 48, que por anos foi sinônimo de abandono, está em processo de se tornar um polo de cultura, lazer e convivência. A avenida Getúlio Vargas, artéria que liga toda a cidade e principal entrada de Alvorada, será revitalizada: pavimento novo, calçadas padronizadas e trânsito reorganizado. A cidade inteira também terá 100% da sua iluminação em LED. E, junto disso, um conjunto de investimentos privados já começa a gerar emprego e renda dentro da cidade e a impulsionar o desenvolvimento econômico. Essas iniciativas não são apenas obras. Representam uma escolha: a de não aceitar que Alvorada seja lembrada apenas pelas suas dificuldades. Representam a decisão de virar a página e escrever um novo capítulo - mais digno, mais justo, mais fiel ao que o nosso povo merece.

Comemorar 60 anos é, antes de tudo, um convite à reflexão. Aprendemos com as marcas do passado e seguimos em frente. Não podemos nos contentar em ser coadjuvantes. Alvorada amadureceu. Tem identidade, tem peso, tem voz. O futuro não é apenas promessa. Ele já começou. Está na confiança de quem investe aqui, no orgulho que volta a crescer em cada bairro, no desejo de famílias que querem permanecer e prosperar na sua própria cidade. Alvorada nasceu como sinal de amanhecer. Seis décadas depois, seguimos diante desse mesmo horizonte: a cada dia, a chance de recomeçar. Cabe a nós acreditar, cuidar e construir - porque a cidade que queremos não é sonho distante. Ela já começou a nascer.