Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 00:30

Opinião: Alvorada, 60 anos de coragem e esperança

Prefeito de Alvorada, Douglas Martello

Douglas Martello, prefeito de Alvorada
No dia 17 de setembro, Alvorada completa 60 anos de emancipação política. Desde 1965, quando deixou de ser distrito de Viamão, a cidade se expandiu rapidamente, recebeu famílias de várias regiões e construiu, com esforço coletivo, a sua identidade. Foram seis décadas de trabalho, de formação de bairros e de histórias de gente que acreditou nesse território e ajudou a escrever cada capítulo dessa caminhada. Mas essa trajetória também foi marcada por dificuldades que influenciaram a forma como a cidade foi estigmatizada.
Por muito tempo, Alvorada foi lembrada apenas pelos problemas. Cresceu sem planejamento, enfrentou desigualdades, ausência do poder público e ficou à margem das grandes decisões. Mas o povo nunca se curvou. Foi a coragem dos alvoradenses que manteve viva a esperança de dias melhores. Hoje, é essa mesma coragem que abre caminho para uma virada que já pode ser sentida em cada canto da cidade. Uma das transformações mais visíveis é na segurança pública. Alvorada, que já figurou entre as cidades mais violentas do Brasil, com índices que feriam a autoestima da cidade, é hoje um dos municípios que mais avançou na redução da criminalidade. O índice de homicídios, que já ultrapassou a marca de 100 por 100 mil habitantes, caiu para menos de 10. Esse resultado não é apenas estatístico: é a vida voltando às ruas, é a confiança retomada, é a certeza de que mudanças profundas são possíveis.
Outros sinais confirmam essa virada. A Praça da 48, que por anos foi sinônimo de abandono, está em processo de se tornar um polo de cultura, lazer e convivência. A avenida Getúlio Vargas, artéria que liga toda a cidade e principal entrada de Alvorada, será revitalizada: pavimento novo, calçadas padronizadas e trânsito reorganizado. A cidade inteira também terá 100% da sua iluminação em LED. E, junto disso, um conjunto de investimentos privados já começa a gerar emprego e renda dentro da cidade e a impulsionar o desenvolvimento econômico. Essas iniciativas não são apenas obras. Representam uma escolha: a de não aceitar que Alvorada seja lembrada apenas pelas suas dificuldades. Representam a decisão de virar a página e escrever um novo capítulo - mais digno, mais justo, mais fiel ao que o nosso povo merece.
Comemorar 60 anos é, antes de tudo, um convite à reflexão. Aprendemos com as marcas do passado e seguimos em frente. Não podemos nos contentar em ser coadjuvantes. Alvorada amadureceu. Tem identidade, tem peso, tem voz. O futuro não é apenas promessa. Ele já começou. Está na confiança de quem investe aqui, no orgulho que volta a crescer em cada bairro, no desejo de famílias que querem permanecer e prosperar na sua própria cidade. Alvorada nasceu como sinal de amanhecer. Seis décadas depois, seguimos diante desse mesmo horizonte: a cada dia, a chance de recomeçar. Cabe a nós acreditar, cuidar e construir - porque a cidade que queremos não é sonho distante. Ela já começou a nascer.

