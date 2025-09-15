Projeto de telemedicina do CIEE-RS é oferecido em Canoas

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) lançou, em Canoas, o projeto que levará atendimento médico por telemedicina às escolas municipais. O Educa+Saúde, já em funcionamento em Porto Alegre, atenderá inicialmente 10 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), incluindo unidades em regiões atingidas pelas enchentes.

O projeto disponibiliza notebooks em comodato para viabilizar os atendimentos nas instituições conveniadas. O programa possibilita consultas médicas online no ambiente escolar, prescrição de medicamentos, e quando necessário, realiza o encaminhamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de maior complexidade.

A expectativa é que o projeto ajude a reduzir as filas nas emergências e a oferecer mais segurança às famílias, que não precisarão se ausentar do trabalho para levar os filhos ao médico.

A telemedicina nas escolas funcionará como um suporte imediato para situações de saúde envolvendo os alunos. Em casos de sintomas como febre, alergias, enjoo, dificuldades respiratórias ou acidentes leves, o professor ou a equipe escolar poderá acionar o serviço online, que conecta o médico ao responsável e à escola por videochamada.

O diagnóstico será feito em tempo real sempre que possível, com envio de receitas por e-mail ou WhatsApp. Nos casos mais graves, o médico poderá acionar o Samu pela própria plataforma e acompanhar o atendimento até a chegada da ambulância. Se houver necessidade de hospitalização, o estudante será encaminhado diretamente, sem triagem, garantindo maior agilidade no cuidado.

Para o prefeito de Canoas, Airton Souza, que esteve presente no anúncio, a parceria com o CIEE-RS vai beneficiar a comunidade escolar do município. Já o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, ressaltou que a expansão do projeto para Canoas reforça o compromisso da instituição com a assistência social e a educação: “Reconhecemos as dificuldades enfrentadas em contextos de vulnerabilidade social. Garantir que o estudante permaneça na escola em condições de aprender também passa pelo acesso pleno à saúde”, afirmou.

