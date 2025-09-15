Porto Alegre,

Publicada em 15 de Setembro de 2025

Projeto de telemedicina do CIEE-RS é oferecido em Canoas

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) lançou, em Canoas, o projeto que levará atendimento médico por telemedicina às escolas municipais. O Educa+Saúde, já em funcionamento em Porto Alegre, atenderá inicialmente 10 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), incluindo unidades em regiões atingidas pelas enchentes. O projeto disponibiliza notebooks em comodato para viabilizar os atendimentos nas instituições conveniadas. O programa possibilita consultas médicas online no ambiente escolar, prescrição de medicamentos, e quando necessário, realiza o encaminhamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) em casos de maior complexidade.A expectativa é que o projeto ajude a reduzir as filas nas emergências e a oferecer mais segurança às famílias, que não precisarão se ausentar do trabalho para levar os filhos ao médico.A telemedicina nas escolas funcionará como um suporte imediato para situações de saúde envolvendo os alunos. Em casos de sintomas como febre, alergias, enjoo, dificuldades respiratórias ou acidentes leves, o professor ou a equipe escolar poderá acionar o serviço online, que conecta o médico ao responsável e à escola por videochamada. O diagnóstico será feito em tempo real sempre que possível, com envio de receitas por e-mail ou WhatsApp. Nos casos mais graves, o médico poderá acionar o Samu pela própria plataforma e acompanhar o atendimento até a chegada da ambulância. Se houver necessidade de hospitalização, o estudante será encaminhado diretamente, sem triagem, garantindo maior agilidade no cuidado.Para o prefeito de Canoas, Airton Souza, que esteve presente no anúncio, a parceria com o CIEE-RS vai beneficiar a comunidade escolar do município. Já o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, ressaltou que a expansão do projeto para Canoas reforça o compromisso da instituição com a assistência social e a educação: “Reconhecemos as dificuldades enfrentadas em contextos de vulnerabilidade social. Garantir que o estudante permaneça na escola em condições de aprender também passa pelo acesso pleno à saúde”, afirmou.
