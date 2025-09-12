Projeto de Bombeiros Mirins em Taquara pode ser ampliado em 2026

O Corpo de Bombeiros Militar de Taquara comemora o sucesso do projeto Bombeiro Mirim, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Smece). Retomado no município após 19 anos, o programa já se tornou referência, despertando a atenção de outros municípios interessados em incluir seus estudantes nas turmas do próximo ano.

Voltada a crianças entre 10 e 12 anos, a iniciativa tem como objetivo formar cidadãos mais conscientes, oferecendo conhecimentos de prevenção, ética e disciplina, além de fortalecer os laços comunitários.

Além de noções relacionadas à profissão de bombeiro, os estudantes recebem orientações sobre diversos temas. “No Bombeiro Mirim, eles aprendem desde noções de educação financeira e de trânsito até atividades práticas como prevenção contra afogamento, transporte de vítima em maca, prevenção contra incêndios e salvamento em altura. É um aprendizado completo, que vai além do quartel e se reflete no dia a dia das crianças”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Taquara, sargento Edson Santos.

O projeto também abre espaço para experiências únicas de integração. Neste sábado (13), os alunos de Taquara irão representar o município na 1ª Olimpíada de Bombeiros Mirins da Serra Gaúcha, em São Marcos.

Visando expandir a iniciativa para outras cidades do Vale do Paranhana, representantes do Rotary Club têm realizado visitas ao quartel de Taquara. O presidente do Rotary Club de Taquara, Rinaldo Simões, e o presidente do Rotary Club de Igrejinha, Marcelo Tomé Menegildo, acompanharam o treinamento da turma. A proposta é ampliar o número de vagas ou criar um novo turno para a turma de 2026, de forma a contemplar também crianças de outros municípios da região.