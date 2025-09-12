Esteio recebe equipamento para medir a poluição sonora

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Esteio recebeu um sonômetro. O aparelho, que será utilizado pela Diretoria de Meio Ambiente para medições de emissões de ruídos, foi doado a título de compensação ambiental por uma incorporadora que está implantando um condomínio na cidade.

De acordo com o diretor da Unidade de Licenciamento Ambiental, William Papi, o equipamento, que custa cerca de R$ 50 mil, é de última geração e atendo aos critérios mais rigorosos da Norma 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “Ele será utilizado para fiscalizações e vistorias, nos dando melhores subsídios para emissão de laudos acústicos de possíveis casos de poluição sonora”, destaca o diretor.

Denúncias de poluição ambiental podem ser feitas para a Administração Municipal de várias maneiras.

A mais prática e rápida delas é pela Ouvidoria,

O contato pode ser feito, ainda, pelo DisqueEsteio, pelos telefones 156 e 0800-541-0400, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 das 12h30 às 18h).