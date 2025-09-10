Porto Alegre,

Publicada em 10 de Setembro de 2025 às 16:50

Caminhão com 659 multas é recolhido em blitz em Caxias do Sul

Veículo ficou retido para regularização

Fiscalização de Trânsito/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
Uma fiscalização de trânsito com foco em veículos de carga foi realizada na avenida. Perimetral Bruno Segalla, bairro Kaiser, em Caxias do Sul. Durante a operação 86 veículos foram abordados, sendo 28 autuados, totalizando 31 infrações. Três caminhões foram recolhidos e 10 documentos de veículos foram retidos para vistoria.
Entre os recolhidos ao depósito do Detran está um veículo com 659 infrações acumuladas, sendo 147 a vencer, 379 vencidas e 133 aguardando prazo de defesa, o que representa um débito de mais de R$ 182 mil. O veículo foi retido pela fiscalização.
O objetivo principal da blitz é salvar vidas e garantir a segurança viária, promovendo a fluidez do tráfego e prevenindo riscos no trânsito, especialmente envolvendo veículos de grande porte.

