Caminhão com 659 multas é recolhido em blitz em Caxias do Sul

Uma fiscalização de trânsito com foco em veículos de carga foi realizada na avenida. Perimetral Bruno Segalla, bairro Kaiser, em Caxias do Sul. Durante a operação 86 veículos foram abordados, sendo 28 autuados, totalizando 31 infrações. Três caminhões foram recolhidos e 10 documentos de veículos foram retidos para vistoria.

Entre os recolhidos ao depósito do Detran está um veículo com 659 infrações acumuladas, sendo 147 a vencer, 379 vencidas e 133 aguardando prazo de defesa, o que representa um débito de mais de R$ 182 mil. O veículo foi retido pela fiscalização.

O objetivo principal da blitz é salvar vidas e garantir a segurança viária, promovendo a fluidez do tráfego e prevenindo riscos no trânsito, especialmente envolvendo veículos de grande porte.