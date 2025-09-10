Comissão debate volta das aulas em escola estadual de Canoas

Uma audiência pública das Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e da Comissão de Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, ambas da Assembleia Legislativa, tratou da retomada das aulas presenciais no Colégio Estadual Tereza Francescutti, localizada em Canoas. O debate, ocorrido n esta terça-feira (9), foi conduzido pelo deputado Elizandro Sabino proponente da atividade.

O deputado explicou que a escola está fechada desde as enchentes de 2024, que afetaram seriamente a sua estrutura. Ele destacou que o colégio tem grande alcance na comunidade, chegando a atender mais de 900 alunos.

Segundo Sabino o prédio está interditado por ter paredes com rachaduras e o telhado comprometido, o que impossibilita o retorno das aulas. Ele lembrou que a escola, da região da Mathias Velho, permaneceu por 30 dias inundada. “Atualmente, os alunos estão estudando de forma alternativa na escola São Francisco”, do município de Canoas.

Representando a Seduc, Rômulo Saraiva, subsecretário adjunto de infraestrutura e Serviços Escolares, disse que o status atual do processo de construção do novo prédio da escola é de configuração executiva, a partir de um projeto arquitetônico doado ao Estado pelo Instituto Alana. “Depois disso poderá ser feita a licitação, infelizmente não podemos ser tão rápidos como queríamos, pois precisamos seguir o processo legal da nova Lei de Licitações”, explicou.

Ao final do evento, o deputado Elizandro Sabino anunciou que o grupo formado na audiência fará uma visita ao terreno previsto para a construção da nova escola, que também gerou polêmica junto à população local.