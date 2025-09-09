Hospital Escola da UFPel passa a sistema de gerenciamento de laudos

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), deu início à utilização do sistema STT, uma solução de gerenciamento de laudos e imagens médicas. O sistema opera por meio do Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), um conjunto de normas internacionais que assegura a compatibilidade entre diferentes equipamentos de diagnóstico por imagem. Isso significa que, independentemente do fabricante, os exames podem ser armazenados e lidos em formato digital de maneira padronizada, ampliando a segurança, a agilidade e a integração das informações.

O STT funciona como central de laudos, com um trabalho em rede, permitindo que médicos de um hospital possam laudar exames de outro, otimizando o processo de trabalho dos especialistas e diminuindo o tempo de espera do paciente pelo resultado do exame.

​O sistema, desenvolvido pela Universidade de Santa Catarina com o apoio da Rede Ebserh, vem sendo aprimorado, resultando em uma economia para o hospital, além de os profissionais que utilizam o sistema possam contribuir com sugestões de melhoria.