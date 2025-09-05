Usuários de ônibus em Caxias do Sul têm nova ferramenta à disposição

Os usuários do transporte coletivo em Caxias do Sul ganharam uma novidade neste mês: agora é possível consultar rotas, linhas e horários de ônibus diretamente pelo Google Maps. Com a integração, basta informar o ponto de partida e o destino para que o aplicativo apresente as opções de trajeto, horários previstos e tempo estimado de viagem.

A ferramenta oferece mais praticidade e segurança para quem depende do transporte público, ajudando a planejar os deslocamentos de forma mais rápida e organizada. Vale destacar que a cidade já conta com o aplicativo Caxias Urbano, uma ferramenta que também permite realizar recargas de cartões, consultar integrações, localizar pontos de venda, favoritar linhas e acessar outros serviços relacionados ao transporte coletivo. O acesso pelo Google Maps surge como um complemento, facilitando e ampliando a consulta às informações de forma prática.

Essa atualização coloca Caxias do Sul em sintonia com grandes centros urbanos que já utilizam a tecnologia para facilitar a mobilidade. A integração entre transporte coletivo e Google Maps é considerado pela prefeitura um passo importante para tornar os deslocamentos mais eficientes, acessíveis e conectados às necessidades da população.