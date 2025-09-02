Renovação da frota de Viamão inclui ônibus com ar condicionado

Com investimento superior a R$ 4 milhões, as concessionárias de transporte público que prestam serviços ao município de Viamão, Vialeste Transporte e Empresa Viamão, entregam novos ônibus à cidade. A nova frota conta com veículos equipados com ar condicionado e tecnologia Euro 6, menos poluentes.

Com a instalação do ar-condicionado e dos recursos de acessibilidade, e a revitalização do layout da frota, o objetivo é que os usuários tenham mais qualidade na experiência de viagem.

A previsão é de que sete ônibus (modelo 2024) recebam a revitalização completa da pintura e instalação dos novos sistemas de climatização até outubro deste ano. Em dezembro, mais cinco veículos novos (ano 2025) ingressarão na tabela, totalizando 12 veículos 100% climatizados e revitalizados.

“Para nós, a renovação da frota é a reafirmação do nosso compromisso com a qualidade, a segurança e o conforto dos nossos passageiros. Seguimos contribuindo para o desenvolvimento da cidade e oferecendo um transporte público cada vez mais eficiente para toda a comunidade”, destaca o diretor da Empresa Viamão, Leonel Bortoncello.

“Logo que apresentei o projeto ao Leonel, deixei claro que a nossa intenção era modernizar a cara do transporte público de Viamão. E hoje estamos vendo o resultado: chegaram os dois primeiros ônibus da história da cidade com ar-condicionado. Pela primeira vez, a população vai ter esse benefício à disposição”, ressalta o prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti.