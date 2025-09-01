Biblioteca Pública de Arroio do Meio completa 56 anos

Fundada em 29 de agosto de 1969, durante a gestão do então prefeito Benito Jacob Johann, a Biblioteca Pública Barão do Rio Branco, em Arroio do Meio, chega aos 56 anos de história em um momento de reconstrução e retomada. Após as perdas provocadas pela enchente de maio do ano passado, que destruiu todo o acervo que estava na casa, o espaço segue atendendo a comunidade, celebrando sua trajetória e olhando para o futuro.

Antes da catástrofe, o acervo reunia cerca de 8 mil volumes. Hoje, pouco mais de 4,5 mil itens estão disponíveis no sistema, todos oriundos de doações que vêm garantindo a reestruturação do espaço. Desde agosto de 2024, os empréstimos voltaram a ser realizados, com cerca de 160 usuários já cadastrados. “Se perdeu uma parte importante da história da biblioteca e do município, mas aos poucos estamos recuperando. Ver os leitores retornando é motivo de esperança”, afirma a bibliotecária responsável, Maria de Lourdes Rhod Konrad.

O esforço de reconstrução tem sido coletivo, com apoio da comunidade e de instituições, que contribuíram com recursos, móveis e livros. Para retirar material da biblioteca, basta fazer um cadastro para a confecção de uma carteirinha, para o qual é preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência, trabalho ou estudo no município. A carteirinha deverá ser sempre apresentada para fins de qualquer retirada. Em razão da limitação de exemplares, cada usuário pode levar apenas um item por vez.

