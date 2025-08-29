Gravataí sedia encontro sobre cidades digitais

Sede do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Porto Alegre, que reúne prefeitos, gestores, servidores públicos e especialistas, Gravataí apresenta no encontro as ações que refletiram na atração de R$ 28 milhões em investimentos e na geração direta de 300 novos empregos na cidade. O evento ocorre no dia 4 de setembro.

Com uma agenda estratégica voltada à inovação, Gravataí é um dos municípios gaúchos que se destacam no Estado ao estruturar uma política pública no setor que vem fomentando o desenvolvimento socioeconômico local. A capacitação de servidores e a realização de eventos como hackathons, torneios de robótica e o Prêmio Inova Gravataí, são algumas das atividades realizadas pela prefeitura, de acordo com a Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, Selma Fraga

Um dos programas em destaque no município é o Startup Gravataí, que já acelerou e incubou mais de 60 startups, a Usina de Talentos, responsável pela formação de 400 jovens em programação e robótica, além do Inova Gravataí e do Governo Digital, que modernizaram a gestão e aproximaram os serviços do cidadão.

Além da programação de palestras e painéis, o evento marcará também a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da Região Metropolitana de Porto Alegre, concedido pela Rede Cidade Digital a gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica, gerando impacto positivo na administração pública e no dia a dia da população. As inscrições para o Fórum são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades e universidades

%MCEPASTEBIN%