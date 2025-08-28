Butiá ingressa no Cisvale, que passa a ter 18 municípios

O ingresso do município de Butiá foi aprovado pelos prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), ampliando para 18 o número de municípios consorciados. A decisão ocorreu na assembleia geral desta quarta-feira (27), quando também foi aprovada a criação do Programa Regional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), iniciativa voltada à recuperação de arroios e rios e vinculada à Agenda Ambiental Cisvale 2030.

O secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Butiá, Marcelo Antunes, representou o município e destaca que a adesão significa uma conquista diante dos desafios que Butiá enfrenta em áreas estratégicas. “Buscamos o ingresso ao Cisvale pela questão ambiental e da saúde, assim como pelos demais serviços que o consórcio oferece. Nosso município está deficitário em várias áreas e esta parceria é muito importante para garantir um atendimento melhor à população e às comunidades. Estamos muito felizes em poder fazer parte”, afirma.

Para o presidente do Cisvale, Gilson Becker, a entrada de Butiá fortalece a atuação conjunta e amplia a rede de serviços ofertados. Ele ressalta que a adesão de novos municípios confirma a importância do consórcio como instrumento de cooperação regional e que cada nova integração representa a soma de forças em favor de toda a comunidade. “A consolidação do Cisvale ao longo dos últimos anos demonstra que a união dos municípios é o caminho para enfrentar dificuldades comuns, buscar alternativas inovadoras e dar respostas mais rápidas às demandas da população”, avalia.

Ainda na pauta de assuntos da assembleia, o Programa Regional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), foi aprovado pelos prefeitos. Inspira no modelo do “Protetor das Águas” já implantado em Vera Cruz, a iniciativa já conta com recursos doados para ser iniciado. O aporte inicial de R$ 300 mil foi confirmado pela empresa da Philip Morris. “A proposta de resolução aprovada prevê a possibilidade de firmar convênios e abertura de orçamento específico, com foco em práticas de conservação que garantem a proteção de mananciais e a melhoria da qualidade da água”, ressalta a diretora executiva do Cisvale, Léa Vargas.

