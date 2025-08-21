Praça de Canoas recebe mutirão de reciclagem no fim de semana

O Instituto Caminhos Sustentáveis (ICS), em parceria com a Petrobras, já definiu o calendário do Conexões Sustentáveis: Mutirão da Reciclagem, que vai movimentar Canoas e Esteio de agosto a novembro. Ocorrendo desde o início de julho, o evento já foi recebido em duas praças de Canoas, transformando as tardes de sábado em verdadeiras festas pela sustentabilidade e reunindo, de forma gratuita, educação ambiental, cultura e diversão para toda a família.

O próximo evento está marcado para o dia 23 de agosto, em Canoas, na Praça Afonso Pena, localizada no bairro Mato Grande. A cidade também recebe o Conexões no dia 27 de novembro, na Praça Rio Grande, no bairro Mathias Velho, e no dia 4 de outubro, em local a ser definido. O Conexões Sustentáveis: Mutirão da Reciclagem vai estrear em Esteio no dia 22 de novembro e volta a Canoas no dia 29 do mesmo mês, encerrando a temporada de 2025.

Na edição do dia 23 de agosto, um show de pagode ao vivo está programado para animar o público. As crianças, convidadas especiais do evento, poderão se divertir na área de lazer, com brinquedos e uma equipe de recreadores que vai comandar atividades que envolvem a reciclagem. Quem for à Praça Afonso Pena será recebido com pipoca e algodão-doce de graça, que também são parte da diversão.

O público da cidade também está convidado a levar resíduos recicláveis e resíduos eletrônicos, que serão entregues à equipe de catadoras e catadores presentes na ação. Quem levar seus resíduos recicláveis poderá trocá-los por brindes, como bonés e erva-mate.