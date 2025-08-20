Prefeitura e Caixa se reúnem por recursos para o HPS de Canoas

Representantes da refeitura de Canoas e da Caixa Econômica Federal reuniram-se para tratar do repasse de recursos do governo federal para a obra de reconstrução do Hospital de Pronto Socorro (HPSC). Os recursos permitirão ao município acelerar o ritmo das obras e serão repassados pela Caixa após a análise final dos projetos apresentados pela administração municipal. A expectativa é de que a análise seja concluída até o dia 15 de setembro.

Os recursos a serem repassados para as obras do HPSC abrangem a reconstrução do primeiro pavimento, destruído pela enchente de 2024, e a reforma do segundo pavimento e do telhado do hospital. A expectativa é de que, com a liberação das verbas, as obras sejam aceleradas, com os trabalhos ocorrendo em três turnos. A definição do montante a ser repassado ocorrerá após a apresentação e análise dos projetos da administração municipal.

“O grande gargalo que temos na nossa gestão é a liberação dos recursos para a obra do HPSC”, relatou o prefeito Airton Souza. “Sei que não falta esforço da Caixa. É de extrema importância que a gente consiga agilizar o repasse destes recursos”, concluiu. “A pressa do município é a nossa pressa”, garantiu o gerente de filial Iuri Jadovski, que liderou a equipe da Caixa na reunião.