Prefeitura de Lajeado firma parceria com o Instituto Stella Goulart

A Secretaria de Educação de Lajeado firmou uma parceria com o Instituto Stella Goulart com o objetivo de fortalecer a qualificação da rede municipal de educação infantil. A iniciativa busca promover a formação dos educadores e implementar a abordagem do Observatório da Cultura Infantil (OBECI) nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

O projeto tem o término previsto para o final de 2028. As formações são realizadas quinzenalmente, de forma on-line, com encontros de duas horas, além de dois eventos presenciais por ano, o próximo está programado para outubro de 2025.

A supervisora de educação infantil da Secretaria de Educação, Ana Cristina Kich, explica sobre a importância da parceria para a qualificação de profissionais da rede municipal. ”Essa parceria busca qualificar as relações nas escolas, aprimorar práticas e ambientes, e tornar o cotidiano escolar mais significativo, proporcionando às crianças experiências ainda melhores no dia a dia”, destaca Ana.

O Instituto Stella Goulart nasceu com o propósito de nutrir a cultura da infância, tanto dentro da escola como fora dela. O objetivo é que a criança encontre as bases para ser, criar, e viver essa cultura, com liberdade, alegria e segurança. Embasados pela pedagogia participativa, a criança é prioridade absoluta, e que todas tenham acesso aos seus direitos e a escolas de qualidade.