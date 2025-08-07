Ivoti promove passeio no Dia do Patrimônio Histórico

A Prefeitura de Ivoti, por meio da Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura e com o apoio do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, está promovendo uma experiência única para celebrar o Dia do Patrimônio Histórico no Estado: "Caminhos da História – um tour pelo Patrimônio Cultural de Ivoti". O passeio, em um trem estilizado irá percorrer casas e prédios históricos do município, com mediação cultural especializada e uma parada para um café colonial gratuito.

A atividade acontece no dia 23 de agosto, com vagas limitadas e dois horários disponíveis: manhã (8h30min às 11h30min) e tarde (14h às 17h). O ponto de saída será na Av. Presidente Lucena – Antiga Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em Ivoti.

O passeio será acompanhado pelo historiador Cristiano de Brum e pela presidente da Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos (Siehu), Andréa Cristina Baum Schneck, que farão a mediação cultural ao longo do trajeto.

Com o objetivo de valorizar a comunidade ivotiense, o primeiro momento de inscrições será reservado para moradores de Ivoti. Caso restem vagas, o público de outros municípios poderá se inscrever posteriormente. Cada pessoa poderá se inscrever em apenas um dos turnos disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura pelo telefone (51) 98608-1562.