HUSM amplia aquisição de alimentos da agricultura familiar em Santa Maria

Depois das frutas, legumes e verduras frescos, o cardápio de pacientes e acompanhantes do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM/Ebserh) terá grãos, laticínios, massas e outros alimentos provenientes da agricultura familiar. A inclusão desses itens é o objetivo da nova Chamada Pública, que será lançada na próxima sexta-feira (08), às 9h, no auditório do HUSM-UFSM/Ebserh.

A iniciativa faz parte do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o HUSM-UFSM, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em julho do ano passado e que agora será ampliado, incluindo 30 produtos, representando mais de 55 toneladas de novos alimentos da agricultura familiar, alcançando o valor de R$ 1.071.831,16.

A nova chamada prevê a aquisição de uma ampla variedade de produtos, incluindo arroz (convencional e orgânico), feijões (preto e carioca), farinha de milho, trigo integral, mandioca, leite (integral, desnatado e sem lactose), iogurtes, macarrão, sucos, doces de frutas, molhos e extratos de tomate, além de pescados, panificados e outros itens. As informações são da assessoria de imprensa da Conab.

O Acordo de Cooperação Técnica, firmado em julho do ano passado, teve a primeira Chamada Pública de hortifrutigranjeiros publicada em março de 2025. Em 16 de maio foi assinado o contrato e os alimentos oriundos da agricultura familiar começaram a ser fornecidos ao HUSM.

A primeira chamada da parceria (de hortifrutigranjeiros) prevê a entrega de cerca de 108 toneladas de frutas, legumes e verduras cultivados por agricultores familiares ao longo de 12 meses, totalizando aproximadamente 470 mil refeições servidas no Hospital durante o período. O valor é de R$ 844.635,19, com recursos descentralizados do Ministério da Educação repassados via Ebserh.