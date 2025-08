Festival de Cinema de Três Passos abre inscrições para curtas escolares

Estão abertas as inscrições para curtas produzidos por escolares da Rede Municipal de Três Passos, Estadual da região da 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e, resultantes do Projeto Cidade Cinematográfica. As obras serão recebidas até o dia 20 de agosto no site oficial cinematrespassos.com.br. O Festival de Cinema de Três Passos acontece de 4 a 8 de novembro de 2025 no Cine Globo.

Serão aceitos filmes de curta-metragem produzidos a partir de 1º de janeiro de 2023 e finalizados até a data da inscrição, e que não tenham sido exibidos no Festival de Cinema de Três Passos em 2023. A duração deve ser de até 20 (vinte) minutos, incluídos os créditos. É obrigatório legendas em português, como recurso de acessibilidade.

É desejável que os filmes contenham uma das medidas de acessibilidade: legendagem descritiva, audiodescrição, ou Libras. Os gêneros podem ser ficção, documentário, animação, experimental (exceto filmes institucionais, publicitários ou videoclipes) com temática livre. Devem possuir cópia de exibição em formato digital.

O Festival de Cinema de Três Passos estimula, desde a sua concepção em 2013, a formação de novas plateias e produtores, por meio de ações e projetos direcionados à qualificação e fruição da produção audiovisual em nível local e regional, envolvendo o universo educacional e a comunidade.

O evento reconhece e incentiva a produção audiovisual com a distinção Menção Honrosa, à produção do primeiro filme - individual ou em equipe, para estudantes de Escolas de Três Passos e da região da 21ª CRE.

Segundo o Coletivo do Festival, a exibição de curtas produzidos por escolares e comunidade tem um espaço especial na programação do Festival porque permite que moradores se reconheçam na produção audiovisual, através de histórias, personagens ou paisagens familiares, criando um senso de pertencimento e orgulho.

A divulgação da produção brasileira de curtas-metragens junto ao público jovem não se restringe apenas aos dias de realização do Festival de Cinema de Três Passos. A exibição de filmes busca a formação de novas plateias e produtores, assim como incentiva a produção audiovisual. Com esta visão, o Coletivo do Festival tem realizado voluntariamente atividades em locais públicos, de forma gratuita, nos meses de julho e agosto.

A mostra itinerante consiste na projeção de curtas-metragens, premiados em edições anteriores do Festival, em espaços educacionais de Três Passos e da região da 21ª CRE. As exibições são seguidas de bate-papo sobre as histórias trazidas pelos filmes, percepção e realidade dos espectadores.

A receptividade e as interações vivenciadas durante as 17 sessões do projeto já somam mais de 700 participantes. Instituições interessadas podem entrar em contato pelo email movimentoproartedetrespassos@gmail.com.