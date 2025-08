Empresa calçadista firma parceria para ter mão de obra prisional em Guaíba

Um termo de cooperação entre com a Indústria de Calçados e Bolsas Guaíba, uma empresa terceirizada da Beira Rio Calçados, entrou em operação no dia 1° de agosto na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Lá, 20 mulheres privadas de liberdade estão tendo a oportunidades de aprender não apenas um ofício, mas de redefinir o cárcere.

A parceria com a empresa calçadista começou a ser alinhavada em novembro de 2024 por meio do Departamento de Tratamento Penal (DTP), setor vinculado à Polícia Penal, vinculada da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS). Depois de ultrapassadas questões técnicas para a instalação do maquinário, as apenadas começaram o período de aprendizado, que se estendeu até a última semana de julho.

O treinamento é necessário, segundo explica a diretora da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, Fernanda Kersting, não somente para ensinar o que precisam fazer, mas porque muitas delas nunca trabalharam. "São mulheres que sempre estiveram à margem da sociedade e que agora estão aprendendo a confeccionar bolsas. Algumas das que receberam essa oportunidade estão recolhidas há muito tempo. Foi ótimo ver que muitas, desde o primeiro dia, abraçaram o projeto. Saíram de uma rotina de 2 horas de pátio e 22 horas de cela para 8 horas efetivamente trabalhando, aprendendo e sendo desafiadas."

Em Guaíba, o termo de cooperação, com validade de cinco anos, prevê atividades de acabamentos de calçados em couro e fabricação de bolsas. As 20 mulheres recebem, mensalmente, 75% do salário-mínimo, além de remição de pena de um dia a cada três trabalhados.