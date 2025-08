Lojistas de Bento Gonçalves esperam alta de vendas no Dia dos Pais

O Dia dos Pais vai levar inúmeros consumidores às lojas nesta semana, aquecendo as expectativas dos lojistas de Bento Gonçalves. Conforme levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do município (CDL-BG), oito em cada 10 dos comerciantes estão otimistas e esperam vendas iguais ou maiores do que as registradas no ano passado.

Dentro desse universo, a maioria aposta que em 2025 a data trará cifras maiores do que as de 2024. A estimativa, entre os que optaram em projetar índices de crescimento, aponta para um aumento, em média, de 8,75%. "Mesmo com o momento um pouco mais delicado da economia, as projeções mostram como a data será importante para o setor, e vamos ver o reflexo disso nas lojas nesta semana", diz o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.

De acordo com a pesquisa, 87,25% dos estabelecimentos consultados farão promoção para o Dia dos Pais, enquanto 6,25% optaram em agregar a isso alguma espécie de sorteio. "Isso comprova o engajamento dos lojistas em fazer da data uma oportunidade para concretizar negócios", comenta Carbone. O levantamento da CDL-BG também procurou identificar os itens que mais devem sair dos estoques das lojas. Confecções de inverno, como blusões, além de calçados e camisas, devem liderar as preferências. Artigos de perfumaria, bem como óculos de sol e relógios, entre outros, também aparecem na lista.

Conforme a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data deve movimentar mais de R$ 27 bilhões no comércio e serviços em todo o País. A entidade aponta, também, que 65% dos consumidores pretendem comprar presentes de Dia dos Pais neste ano.