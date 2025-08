Lajeado inicia mutirão para três especialidades

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Saúde, dará início, nesta semana, a um novo mutirão de exames complementares e cirurgias eletivas no Hospital Bruno Born (HBB). O investimento total será de R$ 500 mil com recursos próprios, destinado a reduzir a fila de espera por procedimentos em três frentes de atendimento.

O mutirão será focado em três áreas prioritárias: consultas oftalmológicas, exames de alta complexidade e cirurgias. A iniciativa representa um esforço da Secretaria da Saúde para agilizar os atendimentos e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Lajeado.

Neste mutirão, serão contempladas as consultas oftalmológicas, exames de imagem, como tomografias e ressonâncias magnéticas e cirurgias gerais, pediátricas e ginecológicas. As pessoas atendidas nesse mutirão são aquelas que se encontram entre as primeiras da fila por esses procedimentos.

Conforme a secretária de Saúde, Giovanna Linhares, o investimento será para ampliar o acesso a cirurgias eletivas e exames complementares para os moradores de Lajeado. "Sabemos que cada dia de espera por um exame ou uma cirurgia pode representar sofrimento, limitação funcional e insegurança para o paciente e sua família. As pessoas beneficiadas são selecionadas pela Central de Regulação Médica da Secretaria de Saúde, com base em critérios técnicos que consideram a gravidade do caso e o tempo de espera. A partir dessa avaliação, os pacientes são encaminhados ao HBB para a realização do exame ou procedimento necessário", explica a secretária.