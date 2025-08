Canoas lança cadastro para moradias populares

A prefeitura de Canoas lançou, nesta segunda-feira (4), um macro cadastro em base de dados que torna os inscritos aptos para acesso a programas de moradias populares. O objetivo é atualizar informações e conhecer a dimensão da demanda por habitação na cidade, a qual foi acentuada após os danos provocados pela calamidade climática de 2024. O último cadastramento havia ocorrido em 2018.

O link para as inscrições está no site da prefeitura de Canoas. Neste cadastro, tanto as pessoas que tiveram suas casas destruídas na enchente, quanto os demais cidadãos, poderão se inscrever para futuramente concorrer aos imóveis disponibilizados nos diversos programas administrados pela Prefeitura. Para participar das inscrições de caráter social é imprescindível estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabiano Siqueira, o cadastramento realizado em 2018 não representa mais a dimensão do passivo habitacional da cidade. "Além de realocar as famílias que perderam suas casas, este grande movimento irá mostrar com mais precisão quantos canoenses estão à procura da moradia própria através de programas sociais. Desta forma, poderemos desenvolver projetos e buscar financiamentos e parcerias", define Siqueira.

O secretário explica que os programas atualmente disponíveis contam com cerca de 3,4 mil imóveis, com potencial de ampliação no decorrer do cadastro. As inscrições ocorrerão inicialmente por formulário on-line, sem cobrança de nenhuma taxa e somente através do site da Prefeitura. A administração vai disponibilizar estrutura de suporte presencial, a partir da próxima segunda-feira (11), para ampliar a acessibilidade ao cadastramento. Os locais serão divulgados nos canais oficiais da prefeitura.