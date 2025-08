Bom Retiro do Sul sedia Feira Estadual da Aquicultura

A cidade de Bom Retiro do Sul sediará a 1ª edição da Feira Estadual de Aquicultura (Aquibom), entre os dias 7 a 9 de novembro, evento que promete movimentar o setor produtivo, turístico e cultural do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul. A feira será realizada no Recanto Novo Paraíso, propriedade modelo com tanques de piscicultura em funcionamento, frigorífico de abate de peixes e estrutura adequada para receber expositores, palestrantes e público em geral.

A iniciativa é organizada pelo Instituto de Formação e Desenvolvimento Educacional (IFDE), com apoio de entidades públicas e privadas, e surge para consolidar um espaço permanente de troca de experiências, negócios e promoção da cadeia da aquicultura no estado. A programação une conhecimento técnico, gastronomia, cultura e negócios.

A cidade abriga a sede do IFDE e é berço do Movimento Pesqueiro do Vale, referência no estímulo à piscicultura familiar. Além disso, a região é estratégica pela concentração de produtores e investimentos em sistemas de produção sustentável. Segundo o presidente do Instituto, Mauro Hauschild, o evento busca impulsionar a piscicultura com uma abordagem prática e inovadora. "Queremos mostrar que o peixe é viável, rentável e pode ser o carro-chefe da agricultura familiar", destaca.

Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar palestras técnicas com especialistas, visitar 20 agroindústrias familiares, conferir expositores de produtos coloniais e artesanato local, além de saborear pratos elaborados no espaço gastronômico à base de peixe.

A estrutura do Recanto Novo Paraíso também permitirá experiências práticas, com tanques de piscicultura ativos e frigorífico de abate, tornando a feira um ambiente funcional para negócios, aprendizado e troca de conhecimento. A programação inclui ainda atrações culturais diárias, com destaque para um show nacional no sábado.

Um dos destaques é a realização do 7º Dia Estadual do Peixe, promovido pelo Governo do RS e Emater, que acontecerá simultaneamente à feira e reunirá mais de 500 aproximadamente 500 participantes, entre, produtores, piscicultores, técnicos, governo, empresas especialistas e extensionistas da Emater em um momento de troca de conhecimento e fortalecimento da cadeia produtiva.

A Aquibom está aberta à participação de empresas, cooperativas, instituições de ensino, produtores, extensionistas, técnicos e público em geral. Para quem deseja expor ou apoiar o evento, há diversas modalidades de participação, com destaque de marca e integração com o público.