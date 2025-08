Obras da nova ponte Arno Utzig iniciam em Picada Café

Conforme cronograma estabelecido com a empresa Araújo Construções, iniciaram em agosto as obras para a construção da nova ponte Arno Ignácio Utzig, sobre o rio Cadeia, em Picada Café. No primeiro dia de atividades, foi preparado um terreno adjacente à atual ponte, que servirá como canteiro de obras.

Nesta segunda-feira (4), os trabalhos avançaram com o uso de uma escavadeira hidráulica equipada com rompedor, que iniciou a demolição da estrutura antiga. O concreto está sendo fragmentado e separado do ferro, com o objetivo de lançar a ponte ao solo, facilitar sua divisão em partes menores e posterior destinação à reciclagem.

O investimento total da obra é de R$ 2.7 milhões, financiado com recursos do governo federal. A nova ponte desempenhará um papel estratégico ao restabelecer a ligação entre a localidade de Joaneta e os bairros Canelinha, Quatro Cantos e Jammerthal.

Além disso, oferecerá uma rota alternativa de acesso à área central de Picada Café, contribuindo para a mobilidade urbana e o escoamento da produção local. A previsão mínima para a conclusão da obra é de seis meses, dependendo das condições climáticas e do andamento das frentes de trabalho.