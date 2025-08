Fenadoce registra venda de 1,8 milhão de unidades

A Fenadoce encerrou mais uma edição em Pelotas, no fim de semana. A 31ª edição do evento recebeu mais de 300 mil visitantes e contabilizou 1,8 milhão de unidades de doces vendidas. O número de 769 excursões com turistas de diversas regiões do Brasil e até mesmo de países vizinhos também consolida os bons resultados. Entre as ações sociais e culturais que recebem visitantes gratuitamente, incluindo alunos da rede pública de ensino da região, foram mais de 51 mil beneficiados.

A Feira da Agricultura Familiar foi mais uma vez um dos destaques da Fenadoce. Neste ano, o volume de negócios gerados superou R$ 2,2 milhões. O local recebeu 80 agroindústrias representando 38 municípios gaúchos.

Na avaliação da doceira da Monalu e Conselheira Gestora da CDL Pelotas, Luciana Silveira da Silva, a feira foi tão boa quanto a do ano anterior. Segundo ela, foi possível atingir as mesmas metas, inclusive antes do final da feira. "Todo mundo está feliz com o resultado porque atingimos o que tínhamos como meta lá no início. Foi uma feira muito positiva e com motivos para comemorar", destaca Luciana.