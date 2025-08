Jaguari lança plano municipal voltado à reconstrução

Um dos municípios mais afetados pelas chuvas de junho deste ano, Jaguari teve mais de 1,2 mil moradores atingidos pelas cheias e um impacto econômico estimado em R$ 20 milhões. Diante da tragédia, o prefeito de Jaguari, Igor Tambara, apresentou no Clube 7 de Setembro, o Missão Reconstruir, o primeiro plano municipal estruturado e alinhado ao Plano Rio Grande — programa estadual de reconstrução, adaptação e resiliência climática que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

Dividido em três eixos, de reconstrução, cuidado e prevenção, o documento reúne ações emergenciais, estruturantes e de médio e longo prazo. "Essa não é apenas uma resposta a uma tragédia, mas um projeto com visão de futuro. Jaguari sofreu demais, e aprendemos que só reagir não basta: é preciso planejar, prevenir e proteger", afirmou o prefeito.

Entre as ações previstas estão a recuperação de mais de 500 km de estradas vicinais, pavimentação urbana, reconstrução de pontes e bueiros, reassentamento de famílias em áreas seguras por meio do programa Casa Digna Jaguari, além de apoio social, psicológico e jurídico. O plano também propõe um novo modelo de governança, com comitê gestor, conselhos participativos e transparência ativa.

A expectativa é de que os projetos sejam executados por etapas até 2028, com apoio técnico do governo estadual, da União e captação de recursos por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Durante o evento, a prefeitura também lançou o Calendário Oficial de Eventos do Mês de Aniversário dos 105 anos de Jaguari, que inclui ações culturais, esportivas e de valorização da história local.