Preservação de arquitetura histórica promove qualificação econômica em Bagé

De Bagé, especial para o Cidades

Com o maior conjunto de patrimônio arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Bagé busca consolidar uma política pública voltada à preservação e ao uso sustentável de seus espaços históricos. A cidade da região da Campanha tem apostado na valorização do patrimônio como vetor de desenvolvimento turístico, econômico e cultural, aliando o legado arquitetônico à oferta de experiências que conectam moradores e visitantes à história local.

Para o secretário municipal de Cultura de Bagé, Zeca Brito, a preservação do patrimônio é uma responsabilidade compartilhada. "É um dos nossos maiores tesouros e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Esses espaços são fundamentais para o desenvolvimento da região", afirma. Segundo ele, muitos dos prédios tombados pertencem à iniciativa privada, o que demanda do poder público a criação de instrumentos de apoio à preservação, sem que isso represente um ônus excessivo aos proprietários.

Entre os principais exemplos de preservação estão equipamentos culturais como o Palacete Pedro Osório, a Casa de Cultura Pedro Wayne e o Centro Histórico Vila de Santa Thereza. Esses locais abrigam eventos culturais, apresentações artísticas e ações educativas, funcionando também como espaços de formação para novos talentos da cidade. A Secretaria de Cultura tem buscado tornar esses locais acessíveis, com ações como a instalação de QR Codes em frente a prédios históricos — recurso que permite aos visitantes o acesso a informações históricas e arquitetônicas — e o projeto “Pra Cego Ver”, que oferece audiodescrição e material tátil para pessoas com deficiência visual.

Além da cultura, o turismo também é um setor diretamente beneficiado pela preservação do patrimônio. Elisabeth Cristina Drumm, coordenadora de gestão institucional da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), ressalta o papel estratégico desses bens. “Diferente de outras cidades que precisam construir equipamentos turísticos, nós temos o patrimônio à disposição. O que precisamos é pensar, de forma conjunta com o poder público e a iniciativa privada, como potencializar o uso desses equipamentos”, explica.

A proposta é transformar o patrimônio em experiências turísticas autênticas. Um dos territórios estratégicos para essa transformação é a região conhecida como Poligonal, que concentra grande parte do acervo arquitetônico da cidade. De acordo com Drumm, ali existem prédios com potencial para se tornarem memoriais, restaurantes e centros culturais — tanto por meio de políticas públicas quanto de investimentos do setor privado. “A nossa gastronomia também é patrimônio. E ela não precisa estar apenas em restaurantes sofisticados. Uma vivência em uma propriedade rural, por exemplo, também representa nossa história”, complementa.

Nesse contexto, o conceito de “território criativo” tem sido considerado como caminho para revitalização urbana com base na economia criativa, envolvendo design, arquitetura, gastronomia e produção cultural. Essa abordagem dialoga com o setor imobiliário, que é desafiado a pensar a ocupação dos imóveis preservados como oportunidade, e não como obstáculo.

“A exploração do patrimônio se dá não apenas na perspectiva econômica, mas também simbólica e cidadã. Quando reconhecemos e valorizamos nossos bens históricos, também qualificamos o acolhimento dos visitantes. Sabemos indicar onde fica um museu com orgulho”, afirma Drumm.

A Setur vê na articulação entre turismo e preservação uma estratégia para ampliar a oferta hoteleira, impulsionar a gastronomia e atrair investimentos. Isso inclui pensar o patrimônio como um ativo integrado a toda a cadeia do turismo, fomentando não apenas a visitação, mas o surgimento de novos negócios locais.

Em paralelo, a Secretaria de Cultura trabalha para estruturar uma legislação municipal que estabeleça diretrizes para o cuidado com imóveis tombados e reconheça a corresponsabilidade entre poder público e proprietários. Parcerias com artistas e produtores locais também estão no horizonte como forma de manter os espaços vivos e ativos.

A perspectiva é que Bagé possa seguir os passos de outras cidades brasileiras que conseguiram aliar preservação e dinamização dos centros históricos, fortalecendo o turismo e a economia local a partir do uso qualificado do patrimônio. Essa movimentação é vista como essencial não apenas para a valorização cultural, mas para o desenvolvimento urbano sustentável da cidade e da região.