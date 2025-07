Pista de skate do Cassino, em Rio Grande, vai receber melhorias

A prefeita do Rio Grande, Darlene Pereira recebeu Cesar Vaghetti e Marina Arejano de Medeiros, pais da skatista rio-grandina Manuela Vaghetti, de 12 anos, também presente na agenda, com quem tratou da requalificação da pista de skate do balneário Cassino, batizada de Skatepark Matheus Falcão, em homenagem ao skatista local que faleceu recentemente. Foi solicitado apoio da prefeitura para modernizar o espaço com a instalação de novos obstáculos, tornando-o adequado para treinos e competições oficiais.

A demanda tem como foco a preparação dos atletas locais e a realização da sexta etapa da Liga Gaúcha de Skate, marcada para os dias 11 e 12 de outubro, no Cassino. Apesar de o município estar confirmado no calendário da liga devido à forte presença de seus atletas nas etapas anteriores, já houve sinalização de que a atual estrutura da pista não atende aos padrões necessários para eventos estaduais.

Os pais e a skatista Manuela sugeriram a inclusão de novos obstáculos na pista, como corrimões retos, rampas com descida e um equipamento conhecido como delta, semelhantes aos existentes em pistas do interior do estado. Alegam que a melhoria permitirá que todos os atletas locais treinem com mais qualidade e participem em igualdade de condições nas competições estaduais e nacionais.

A etapa da Liga Gaúcha de Skate no Rio Grande é a penúltima do ano. Os campeões do circuito receberão premiações como uma passagens para os Estados Unidos.