Búfalos e exaltação da cultura gaúcha são trunfos para Passo do Sobrado atrair turistas

O município de Passo do Sobrado sediou a reunião mensal da Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) no CTG Gaudérios da Querência, em Passo da Mangueira. O encontro, realizado nesta quarta-feira (3), evidenciou como a cultura gaúcha e a criação de búfalos se tornam diferenciais para fortalecer o turismo local, valorizando a história e as experiências autênticas do interior.

Para o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, Passo do Sobrado reúne características que podem atrair visitantes em busca de vivências culturais e gastronômicas. Ele salienta que a atuação do CTG há 46 anos é um exemplo de preservação de tradições que contribuem para a construção de roteiros regionais. "O engajamento da comunidade mostra que temos uma base sólida para transformar nossa cultura em atrativo turístico", afirma.

Durante a reunião, a produção de búfalos foi apontada como elemento central para a criação de eventos e produtos diferenciados. Jair Luiz Kaufmann, secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, ressalta que a história do município está diretamente ligada a essa pecuária e que a busca pelo título de Capital Estadual do Búfalo no Rolete é um passo natural. "O búfalo já faz parte da nossa identidade e pode gerar novas oportunidades para os produtores e para o turismo. Queremos que esse reconhecimento valorize o trabalho de quem esteve na origem dessa cadeia e abra portas para novos investimentos", diz.

A secretária municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Daniela Cristina Kaufmann, destaca que as rotas em desenvolvimento integram agroindústrias, pousadas e atrativos naturais, como o parque do Iatacolomy. "Temos uma diversidade de atrações que muitas vezes nem os próprios moradores conhecem e que podem se transformar em experiências marcantes para o visitante. A ideia é organizar isso em roteiros bem estruturados e fortalecer a nossa identidade turística", afirma.

O projeto inclui roteiros de um dia com almoço no CTG Gaudérios da Querência e vivências tradicionais que resgatam a memória local. O encontro também conta com manifestações culturais, como a declamação do jovem Vitor Antônio Lopes, primeiro guri do CTG, que emociona o público com o poema "De volta à infância", de Sebastião Teixeira Corrêa.

Marquardt reforça que encontros itinerantes como o de Passo do Sobrado permitem conhecer realidades diversas e alinhar estratégias coletivas para o setor. Para ele, a construção de um destino turístico regional depende do fortalecimento de cada município e da capacidade de unir diferentes atrativos em uma narrativa integrada.