Trecho da BR-116 em Guaíba recebe iluminação em LED

A prefeitura de Guaíba inaugurou, nesta terça-feira (29), a nova iluminação de LED no trecho da BR-116 que passa pelo município. A obra contempla mais de 4,5 km de extensão, com a instalação de 172 luminárias de LED, distribuídas entre 128 postes duplos, 34 postes simples e 10 postes de concreto, totalizando um investimento de R$ 793,8 mil em recursos próprios do município e foi concluída em pouco mais de dois meses.

Mesmo sendo uma rodovia federal, a gestão municipal decidiu assumir o compromisso para realizar a intervenção. "Essa não era uma obrigação do município, mas era uma necessidade real. A população precisa de mais segurança e visibilidade no trecho da rodovia", afirma o prefeito, Marcelo Maranata, em nota enviada pela prefeitura.

A relevância da obra se intensifica diante dos dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT): no trecho entre Guaíba e Pelotas, circulam diariamente em média 3.800 caminhões e 2.200 veículos de passeio, totalizando cerca de 6.000 veículos por dia. A nova iluminação impacta diretamente a segurança viária e a mobilidade de milhares de motoristas que utilizam essa importante via todos os dias.