Bagé encerra racionamento de água após cinco meses

A volumosa chuva que caiu sobre a região da Campanha no último fim de semana permitiu que o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) anunciasse a interrupção no racionamento de água, medida que estava em vigor há quase cinco meses, desde o início de março.

Nas redes sociais, o perfil da autarquia informou que "diante da melhora significativa no volume dos mananciais que abastecem o município, o racionamento de água está oficialmente encerrado".

No fim de semana, a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Bagé registrou, volume que, segundo o Daeb, "contribuiu diretamente para a". A Barragem Emergencial -- está cheia, assim como a Barragem do Piraí, enquanto a Sanga Rasa está com um nível de 1,6 metros negativos, índica abaixo do ideal, mas dentro do controle técnico realizado pelo Daeb.