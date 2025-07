Hospital de Bento Gonçalves firma parceria com instituto da Capital

Desde o início de julho, o Hospital Tacchini Bento Gonçalves conta com um novo aliado no atendimento de casos neurológicos graves: o Instituto Mente e Cérebro , de Porto Alegre. A parceria viabiliza o suporte em tempo real, via telemedicina, de uma equipe composta por ao menos 12 neurologistas - capitaneados pelo diretor médico, Diógenes Zãn, com ampla experiência em hospitais de referência da capital gaúcha, como o Hospital de Clínicas e a Santa Casa.

O novo modelo de atuação é voltado principalmente às urgências e emergências neurológicas, como acidente vascular cerebral (AVC), crises convulsivas prolongadas e suspeitas de meningite. Em situações como essas, o médico do pronto-socorro ou da unidade de internação do Tacchini aciona o neurologista de plantão do IMCer, com quem discute o caso por meio de videoconferência.

"Eles têm acesso a todos os exames e imagens, participam diretamente do manejo clínico junto com o emergencista e registram tudo em prontuário. A responsabilidade é compartilhada, com segurança e qualidade técnica", explica Nicole Golin, diretora técnica do Hospital Tacchini.

Um dos diferenciais da iniciativa é justamente a qualificação técnica dos especialistas e a integração com a equipe local, que permite decisões rápidas e seguras em doenças consideradas tempo-dependentes.

Além da atuação remota em tempo real, a parceria prevê capacitação contínua das equipes assistenciais do hospital. Logo nos primeiros dias de atendimento, profissionais do IMCer estiveram presencialmente no Tacchini Bento Gonçalves. O foco principal da visita foi a construção de um modelo assistencial neurológico completo, adaptado às necessidades locais.