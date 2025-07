Antônio Prado se prepara para receber a Noite Italiana

Com o tema "Da Itália ao Brasil - 150 anos de Sonhos e Conquistas", a 43ª edição da tradicional Noite Italiana de Antônio Prado presta homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Antônio Prado (CDL), a festa acontece nos dias 16 e 23 de agosto, no Centro de Eventos de Antônio Prado.

Reconhecida por sua mesa farta e acolhimento caloroso, a Noite Italiana oferece mais de 30 opções gastronômicas típicas, preparadas pela própria comunidade com receitas transmitidas de geração em geração. O cardápio inclui bebidas variadas e a animação é garantida com shows ao longo de toda a noite. Como lembrança, todos os participantes recebem um chapéu de palha para entrar no clima e uma taça de vidro personalizada.

A recepção será feita por um grupo trajado a caráter, com a presença da rainha Ingrid Lodi Barison, das princesas Amanda Falavigna e Ana Júlia Toresan Cavazzola, além dos simpáticos mascotes Nono Valentin e Nona Valentina.

Segundo a presidente do evento, Claudia Maschio, desde 1981 a Noite Italiana celebra com orgulho a herança cultural dos imigrantes italianos. "É uma festa que integra o Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Sul e se destaca pela forte presença de turistas. Nesta edição, queremos reforçar o convite para que os gaúchos vivenciem a história da imigração italiana, resgatando e preservando seus costumes, valores e tradições", afirma.

Outro ponto forte da festa é a animação que é pensada para não deixar ninguém ficar sentado. Na primeira noite (16) o palco recebe Dirceu Pastori, Grupo Q'Balanço e a Banda San Marino. Na última noite (23), voltam ao palco Dirceu Pastori, o Grupo Q'Balanço e para fechar a noite a Banda Brilha Som.