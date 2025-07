Projeto de irrigação subterrânea será feito em Passo Fundo

Passo Fundo registrou mais um avanço no sentido da inovação e do agronegócio sustentável. O município firmou um termo de fomento com o Tecnoagro para o desenvolvimento de um projeto de irrigação subterrânea, que será conduzido no Centro de Ensino e Pesquisa Agropecuária da Universidade de Passo Fundo (UPF).

O projeto tem como foco a pesquisa e a implementação de um sistema de irrigação subterrânea por gotejamento, uma tecnologia capaz de transformar a produção agrícola e que será explorada em quatro áreas estratégicas para o agronegócio: irrigação eficiente, descarbonização, aumento da produtividade por área e transição energética.

Além de permitir a redução de até 60% no uso de água em comparação aos sistemas convencionais, a fertirrigação subterrânea promove maior estabilidade na produção de alimentos, minimiza os impactos da estiagem, aumenta a produção agrícola e estimula práticas que preservam o meio ambiente.

O diretor-presidente do Tecnoagro, Ricardo Scaratti Fantinelli, considerou que o termo de fomento é a concretização de uma importante parceria, que trará impactos para o desenvolvimento regional. "O nosso objetivo é integrar a cadeia produtiva e transformar essa competitividade que temos hoje trabalhando de maneira isolada em uma competitividade coletiva, que leve Passo Fundo e a nossa região a outros patamares no que dizem respeito a como utilizar a inovação, a tecnologia como molas propulsoras da economia e o desenvolvimento", afirmou.

Essa iniciativa se conecta diretamente com o protocolo de intenções assinado pela prefeitura e a Begreen Bioenergia, na terça-feira (22), para a instalação do Hub de Amônia Verde no campus da universidade — uma proposta pioneira no estado. Com a convergência entre os dois projetos, Passo Fundo se consolida como um polo de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis aplicadas ao agro.