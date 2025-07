Shopping de Canoas vai receber unidade do Tudo Fácil

O governador Eduardo Leite esteve no Canoas Shopping, nesta quinta-feira (24/7), para oficializar a implantação de uma unidade do Tudo Fácil no município. Na ocasião, foi assinado o contrato que prevê a instalação do serviço que ficará localizado dentro do shopping. A nova unidade do Tudo Fácil ocupará uma área de aproximadamente 380 m² no segundo piso do empreendimento. O espaço concentrará diversos serviços públicos em um único local, proporcionando mais praticidade, agilidade e conforto à população.

"É um ambiente onde vão ser oferecidos mais de 50 serviços presenciais e outros 750 online. O público também poderá vir até aqui para aprender a utilizar a ferramenta. Não vamos atender apenas a região de Canoas, mas toda a Região Metropolitana, e o Trensurb facilitará bastante o acesso. É o governo do Estado mais perto da população para prestar um trabalho de melhor qualidade", declarou a secretária de de Planejamento, Orçamento e Gestão, Danielle Calazans. "A intenção é facilitar a vida das pessoas, para que, em um único lugar, tenham acesso aos serviços tanto do Estado, quanto do município e das concessionárias", completou.

• LEIA TAMBÉM: Tempo de abertura de empresas no RS deve aumentar com mudanças propostas pela Receita Federal

Para o Canoas Shopping, a chegada do Tudo Fácil representa uma importante conquista para a comunidade. "É uma parceria estratégica que reforça nosso compromisso com a população, aproximando serviços essenciais do cotidiano das pessoas e tornando nosso ambiente ainda mais completo", destaca o Gerente Geral do Empreendimento, Rodrigo Miranda.