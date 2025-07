Programa para startups abre inscrições em Lajeado

A prefeitura de Lajeado em parceria com a Agência de Desenvolvimento e Inovação Local (Agil) e com o ecossistema de inovação Pro_Move Lajeado, lançou o edital do programa Programa Promove Lajeado Acelera 4.0, voltado à aceleração de startups e de negócios inovadores, que apresentem soluções para os desafios urbanos do município. As inscrições seguem abertas até 15 de agosto e devem ser feitas no site da prefeitura.