Samu de Caxias do Sul atinge marca de 1 milhão de chamadas

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul confirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional da cidade celebrou um marco histórico: um milhão de chamados via telefone 192 desde a sua criação. Com quase 21 anos de atuação, o serviço se consolidou como fundamental no atendimento às urgências e emergências médicas da região.

A equipe, formada por mais de 140 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, telefonistas auxiliares de regulação médica, condutores e agentes administrativos, trabalha diariamente para garantir agilidade e eficiência.

Segundo o diretor técnico-administrativo, enfermeiro Durval Júnior de Oliveira, o número representa muito mais do que uma estatística. "Esse marco simboliza o grande desafio que enfrentamos todos os dias. Em quase 21 anos, o Samu recebeu um número de ligações maior que o dobro da população total de Caxias do Sul. Nossa equipe é comprometida e capacitada para atuar em intercorrências clínicas, traumáticas, psiquiátricas, entre outras situações de urgência e emergência", destaca.

O serviço opera atualmente com cinco unidades básicas de atendimento, uma unidade avançada, uma intermediária, duas motolâncias e três unidades para transporte de baixa complexidade. Somente em 2025, já foram realizados mais de 15 mil atendimentos.

A abrangência do serviço vai além dos limites do município de Caxias do Sul, realizando a regulação das chamadas de Vacaria, Bom Jesus, São Marcos, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Canela e Nova Petrópolis, totalizando uma população de mais de 900 mil habitantes.