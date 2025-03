Empreendimento de Gramado celebra alta na safra de azeitonas

Apesar das adversidades climáticas enfrentadas ao longo do ano em todo o Estado, o Olivas de Gramado conseguiu expandir a sua produção de azeitonas. Em relação à safra de 2024, o empreendimento alcançou um crescimento de 25%, aumentando de 20 para 25 toneladas de frutos colhidos. O resultado representa um recorde em seis anos de colheita da empresa.

O empreendimento iniciou o plantio em 2013, mas a primeira safra foi colhida em 2020. A retirada das azeitonas diretamente das árvores é manual, processo executado por uma equipe de colaboradores do parque, com experiência na atividade, o que proporciona ainda mais cuidado e qualidade na produção dos premiados azeites.

Pioneiro em olivoturismo, o Olivas de Gramado conta com um pomar que ocupa 29 hectares área onde são cultivados 12.600 pés de seis variedades de azeitonas. "Tivemos uma safra produtiva, pois em regiões do Estado onde encontram-se as maiores áreas de plantio de oliveiras, infelizmente, pelo segundo ano seguido, houve quebra de safra, em razão de vários fatores locais", comenta o azeitólogo e mestre-lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci.

Paralelo ao período de colheita, o Olivas de Gramado promoveu o 1º Festival do Azeite Nostra Oliva. O evento superou todas as expectativas consagrando-se como um novo atrativo turístico para a Serra Gaúcha. Realizada de 8 a 23 de março, a festividade atraiu visitantes e apaixonados pelo universo dos azeites. Foram oito dias com programação diversificada e interativa que proporcionaram ao visitante, experiências únicas como colher azeitonas do pé, vivenciar a etapa de extração e envase, além de desfrutar de atividades que o parque dispõe, como Imersão 360º, Degustação Sensorial Harmonizada de Azeites, Tour Rural com Expresso Olivas, Piquenique Toscano e Olivas Sunset.

Todas as datas com capacidade para 45 participantes cada esgotaram os. Os participantes levaram para casa uma garrafa de 250 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído, além de outros brindes. O produto de alta qualidade contém mais antioxidantes em relação ao extravirgem convencional por ter uma concentração maior de polifenóis, fitonutrientes indicados para o combate e prevenção a enfermidades crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares.