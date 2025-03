Venâncio Aires fará mutirão de exames a partir de abril

A prefeitura de Venâncio Aires, por meio da Secretaria de Saúde, organiza um mutirão de exames com o objetivo de atender 1.524 pessoas que estão na fila de espera para realizar diferentes tipos de exames médicos. A ação é resultado de uma parceria entre o município, Hospital São Sebastião Mártir (HSSM) e o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale). Para atender a demanda, médicos e prestadores de serviços atenderão, inclusive, em horários estendidos e nos fins de semana.

De acordo com o secretário de Saúde, Alan Flores da Rosa, o mutirão visa agilizar a realização dos exames e diminuir o tempo de espera dos pacientes. "Apesar de o município contratar toda a capacidade em exames, o aumento de atendimento nas unidades de saúde também aumentou a demanda por exames e procedimentos. Esse mutirão visa acelerar a fila de espera e as pessoas já começaram a ser chamadas pelas unidades a qual foi solicitado o exame", explica.

A partir de início de abril serão ampliados os exames de ecografia, tomografia, ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia, ecodoppler, ecocardiograma, e holter 24h. Além do município, os exames serão realizados em Santa Cruz do Sul e Lajeado com transporte de topic custeado pela Administração Municipal. "Solicitei o aporte emergencial de recurso para atendimento desta demanda que estava reprimida na saúde. Mais de 300 mil reais foram aportados. Em três meses, vamos impulsionar a realização de exames e conseguir diminuir o número de pacientes que estão na fila", acrescenta o prefeito Jarbas da Rosa.

O mutirão de exames será realizado com recursos próprios que totalizam R$ 450 mil. Com o mutirão, a expectativa é que as pessoas na fila de espera consigam realizar os exames com mais rapidez e, consequentemente, obter um diagnóstico e tratamento mais eficaz.