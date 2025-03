EGR confirma data de liberação do trânsito na ponte da ERS-130

eículos leves devem começar a trafegar pela ponte entre os dias 4 e 5 de abril. A previsão para a conclusão da obra segue para dia 29 de março . A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou, nesta terça-feira (25), a data prevista para a liberação do trânsito na sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. Segundo a estatal, v

O prazo leva em conta o processo de cura do concreto que é aplicado na estrutura da ponte, que visa garantir a resistência necessária para a segurança do tráfego. Com o avanço da cura, e o concreto ganhando mais resistência, os caminhões serão liberados para trafegar nos dias seguintes.

Após uma proposta da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o Ministério Público do Rio Grande do Sul determinou que a empresa pague uma multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento do prazo estipulado, que é 29 de março. Desde o acordo, a EGR enfrentou um período de 12 dias sem poder avançar nas obras devido a condições climáticas adversas. Por essa razão, qualquer demora que ultrapasse a data prevista só poderá ser considerada após a compensação desses dias já justificados.

Dentre as principais melhorias da via estão a construção de 10 pilares que darão sustentação aos 172 metros da nova estrutura, que anteriormente tinha 121 metros de extensão. Ao todo, são cinco blocos de fundação com pilares e dois sem, todos construídos em concreto armado.

A atual estrutura foi elevada em cinco metros de altura e também conduziu a uma extensão maior em função dos estudos, conduzindo também a um aumento de 22 metros de comprimento. A ligação é uma das principais para conectar as cidades do Vale do Taquari.