Curso voltado à criação de games é iniciado em Gravataí

Cerca de 100 estudantes participaram da aula inaugural do curso híbrido de desenvolvimento de games Criar Jogos Labs, no auditório da Escola Estadual Barbosa Rodrigues, em Gravataí. O projeto, iniciativa do Instituto Burburinho Cultural, chega ao Rio Grande do Sul depois de quatro anos e mais de cinco mil alunos inscritos. O curso é 100% gratuito e abre uma janela de oportunidades para essa garotada que consome jogos, mas ainda não se deu conta que tem possibilidade de criar de jogos.

A partir desta semana os estudantes estarão em sala de aula. A fase presencial tem duração de quatro meses. Durante este tempo, os alunos vão aprender sobre letramento digital, pela via da iniciação na linguagem dos games. O curso continua por meio de videoaulas, com acompanhamento de mediadores em sala de aula. No encerramento do ciclo, os melhores protótipos de games são premiados.

O impacto social e geração de emprego e renda, além do fomento a novos talentos, estão entre os resultados desde que o projeto foi criado, em 2022. Estudos apontam que o mercado de games movimenta até R$ 13 bilhões no Brasil e US$ 200 bilhões no mundo. A questão é ampliar o número de criadores de games, porque o potencial para consumo está em ascensão permanente. "A gente não sabe quais são as novas profissões de futuro, mas certamente a tecnologia faz parte de um futuro que a gente vive e não vai conseguir voltar atrás. A gente está abrindo uma janelinha para que estes estudantes possam se inserir neste mercado de trabalho", afirmou Priscila Seixas, presidente do Instituto Burburinho Cultural