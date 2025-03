Hospital de Erechim realiza balanço de atendimentos em 2024

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim apresentou um balanço do número de atendimentos realizados ao longo de 2024. Ao todo foram mais de 900 mil procedimentos, entre internações, exames e cirurgias. O hospital é uma das principais referências para pacientes do Norte gaúcho.

O diretor executivo do Hospital Santa Terezinha, Rafael Ayub relembra o histórico da casa de saúde que tem 97 anos, e hoje é um hospital referência SUS para toda região. O principal número foi de exames laboratoriais, com mais de 685 mil ao longo do ano passado, seguido pelos atendimentos no Pronto Socorro (103 mil), exames de imagem (91 mil) e consultas especializadas (90 mil), dentre outros

O Hospital Santa Terezinha realiza diversos serviços de média e alta complexidade e por esta razão atente também usuários oriundos de outros 15 municípios em virtude da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), totalizando 48 municípios e uma população de aproximadamente 350 mil habitantes.

Na avaliação da direção da Fundação, mantenedora do hospital, os indicadores do ano de 2024, num comparativo com ano anterior, mostraram que as assistências cresceram, o que demonstra que a instituição conseguiu honrar com sua missão que é a assistência secundária e terciária aos usuários do sistema.."Em que pese as dificuldades financeiras da instituição, por trabalhar na sua grande totalidade com tabelas SUS (99,5%), o hospital vem cumprindo com seu propósito de prover assistência na média e alta complexidade aos usuários da rede pública de saúde, com números que surpreendem ano após ano. Muitos avanços foram alcançados em 2024, fruto de um esforço coletivo envolvendo vários atores", destaca o diretor Executivo do Santa, Rafael Ayub.

Para o prefeito de Erechim, Paulo Polis esses números refletem a importância do Santa Terezinha para a saúde pública regional. "O Hospital Santa Terezinha tem atuado em várias frentes sempre buscando e primando pela qualificação de suas ações e serviços voltados à comunidade usuária da rede pública de saúde, através da melhoria de seus serviços assistenciais e também de obras físicas e da renovação de equipamentos. Estamos comprometidos em proporcionar atendimento de qualidade aos cidadãos, regionalizando a saúde e humanizando ela para as pessoas", avalia.