Entrega de UBS em Caxias do Sul é atrasada em 2 meses

Por solicitação da empresa que executa a obra, a previsão de entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Mariani, em Caxias do Sul, foi transferida de abril para junho. A unidade passa por reforma completa e será entregue como nova para a comunidade.

A obra foi assumida em outubro de 2024 pela empresa BJ Queiroz Engenharia e Construções Ltda, depois que a empresa anterior, a Construtora Borin, teve o contrato rescindido porque não conseguiu manter os serviços pois teve as contas bloqueadas por causa de uma decisão judicial.

A atual empresa que toca a obra solicitou a ampliação de prazo por mais 60 dias e, entre as justificativas, alegou dificuldade de contratação de pessoal. A solicitação foi analisada e justificada também pela gerência técnica de Projetos, Edificações e Equipamentos Públicos da Secretarias Municipal de Obras, esclarecendo que o aditamento de prazo tem o objetivo de garantir a qualidade técnica dos serviços.

A alteração do prazo não implica alteração no orçamento, que permanece em R$ 2,2 milhões, com recursos do Estado. A UBS Mariani terá aumento de área útil de 432 para 477 metros quadrados, climatização nos consultórios, adequação das instalações hidráulica, sanitária e elétrica, gerenciamento de riscos e outras melhorias. A comunidade é atendida pelo Agenda UBS, para que a população de 13 anos de idade ou mais possa marcar suas consultas por telefone