Taquara implementa vacinação itinerante em bairros

Desde o início do mês, a cidade de Taquara inicia um novo modelo de imunização, com a implantação da vacinação itinerante, uma ação pioneira no Vale do Paranhana. O projeto consiste em levar a vacina diretamente aos bairros do município, permitindo que as crianças atualizem sua carteirinha de vacinação sem precisar se deslocar até os postos de saúde.

A vacinação itinerante será realizada uma vez por mês, e alcançará todos os bairros e localidades. Uma ambulância passará pelas ruas dos bairros, sem roteiro e sem ponto fixo, localizando pacientes e crianças que necessitem atualizar sua carteira de vacinação. A equipe irá aplicar as vacinas e seguir pelo bairro.

A primeira ação ocorrerá no dia 29 de março, com atendimentos nos bairros Santa Maria e Santa Rosa. No Santa Maria, a vacinação será das 14h às 16h, e no Santa Rosa, das 16h às 18h. A iniciativa tem como objetivo garantir que as crianças de todos os bairros do município mantenham sua vacinação em dia, prevenindo doenças e contribuindo para a saúde coletiva. As famílias poderão se organizar para levar seus filhos ao ponto de atendimento mais próximo, evitando longas esperas e o deslocamento até as unidades de saúde.

A partir de abril, a vacinação itinerante segue com novos dados e bairros programados. No dia 5 de abril, a vacinação será realizada no centro, na UBS Mariozinho, das 14h às 16h. Em maio, estão previstas ações para os dias 3, no bairro Empresa, e 17, no bairro Eldorado.