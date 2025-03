Hub de inovação ganha data de inauguração em Sapiranga

A cidade de Sapiranga vai inaugurar, no dia 31 de março, o Fly.Hub, um espaço voltado para tecnologia e empreendedorismo, projetado para impulsionar a transformação digital e fortalecer a economia local. O evento de inauguração ocorre a partir das 18h, na avenida20 de Setembro, 4733, no bairro São Jacó.

A proposta do espaço na cidade do Vale do Sinos é ser um ecossistema dinâmico, proporcionando espaços como coworking, ilha de inovação, áreas privativas para empresas âncoras e residentes, além de ambientes para eventos e reuniões. Com uma estrutura moderna e multifuncional, o hub reunirá startups, empresas de tecnologia, universidades e talentos locais em um ambiente colaborativo. O hub vai diversificar a matriz econômica de Sapiranga, gerar novas oportunidades de emprego e atrair investimentos para a cidade.

A programação do evento inicia com uma recepção voltada ao networking, seguida do ato oficial de inauguração e painel "Transformação Digital em Sapiranga: Inovação Local, Impacto Global", que reunirá especialistas para discutir os rumos do setor na cidade. Outro destaque da noite será o lançamento oficial do Sapiranga Summit 2025, que ocorre em agosto, nos dias 14, 15 e 16.