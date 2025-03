Cooperativa da Serra tem a segunda maior safra em 20 anos

A Cooperativa Vinícola Aurora teve, em 2025, a segunda maior safra das últimas duas décadas. Entre o final de dezembro e a primeira quinzena deste mês, foram colhidos 71,6 milhões de quilos de uva, um volume 42,35% superior ao da vindima de 2024, quando foram colhidos 50,3 milhões de quilos. Somente em 2021 a quantidade de uvas cultivadas pelas 1,1 mil famílias cooperadas foi maior do que em 2021, quando atingiu 90 milhões de quilos

Além de recuperar as perdas do último ano, quando houve uma quebra de 28,6%, a colheita de 2025 também foi marcada pela qualidade da matéria-prima. Desde o cultivo no campo até a chegada aos três pontos de recebimento da cooperativa, as uvas apresentaram excelente nível de açúcar, sanidade e outros parâmetros técnicos que garantem a elaboração de produtos de excelência.

O gerente Agrícola da Aurora, Maurício Bonafé, destaca variedades americanas e híbridas, como a BRS Magna, Bordô e Isabel, que resultarão em sucos de uva integrais com qualidade. Segundo o gerente, tanto em cor, como em grau brix, que é a concentração de açúcar natural da fruta, a matéria-prima colhida está nas condições perfeitas para a elaboração da bebida, que é responsável por 60% das vendas da cooperativa.

"Neste ciclo tivemos uma boa combinação entre as condições climáticas em todas as etapas do cultivo. Tivemos a antecipação da maturação de algumas variedades, mas todas elas apresentaram um grau de açúcar muito bom e uma cor excelente, que são duas características fundamentais para o suco de uva integral, elaborado apenas com a fruta", informa Bonafé.

As uvas vitis vinífera, que dão origem aos vinhos finos e espumantes, também se apresentaram com ótima qualidade. O enólogo-chefe da Cooperativa Vinícola Aurora, Nauro Morbini, que neste ano completa meio século de atuação na empresa, destaca as variedades tintas Merlot, Tannat e Cabernet Franc e também uvas brancas, como Chardonnay, Riesling e Trebbiano.

"Foi uma safra muito boa tanto para a produção de vinhos mais jovens, que chegarão ao mercado ainda neste ano, como para rótulos com potencial de guarda. Temos uvas que chegaram na cantina entre 19 até 23 de grau brix, o que permite elaborar vinhos de excelente qualidade e com a tipicidade da Serra Gaúcha", endossa.

O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora, Renê Tonello, lembra que ainda antes do término de uma safra é preciso planejar a próxima. O presidente antecipa que estão previstos investimentos em equipamentos para o recebimento da matéria-prima e também para o envase de produtos.

"Devemos ter um aporte de R$ 25 milhões em equipamentos e melhorias em processos. Entre as maiores aquisições estão 25 tanques de estabilização e refrigeração automáticos, o que diminuirá em 95% os espaços confinados na unidade industrial Vinhedos", afirmou.