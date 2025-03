Exército vai auxiliar em mutirão de combate à dengue em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria dá continuidade aos mutirões de combate à dengue em diferentes bairros do município. O trabalho será realizado ao longo das duas próximas semanas, seguindo até sexta-feira (28), com apoio de militares do Exército.

Assim como nos anos anteriores, o combate à dengue tem sido realizado para intensificar a fiscalização e erradicar focos do mosquito. A cada dia, das 8h ao meio-dia, uma equipe de agentes de Saúde Pública e da Vigilância Ambiental, junto a militares, realizará visitas domiciliares. Em caso de chuva, neblina ou vento forte, a ação é reagendada.

A partir desta terça-feira (18), o trabalho começa nos bairros Tancredo Neves, Nova Santa Marta, Urlândia e Passo d'Areia. Na sequência, serão alcançados os bairros Itararé, Boi Morto, Salgado Filho e Noal. Nesta segunda-feira (17), a ação ocorreu na Vila Militar Coronel Niederauer, no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Cecília Pedro, o objetivo da ação é alertar as pessoas e orientá-las a respeito da importância da prevenção da doença. "A dengue, dependendo do caso, pode se agravar, mas pode ser evitada se cada um fizer a sua parte", recomenda Cecília.

A ação da prefeitura junto ao Exército consiste em fazer a vistoria nas residências para identificar recipientes com água parada, a qual propicia a reprodução do vetor. Em alguns casos são feitas notificação e auto de infração, quando há problemas com alto risco à saúde pública e sem a colaboração imediata do proprietário para solucioná-la. Os funcionários da prefeitura estão sempre devidamente identificados com coletes e crachás.

Ainda conforme Cecília, os bairros a serem visitados são escolhidos a partir da identificação dos pontos do município com mais problemas de infestação. Desde o início de fevereiro, 1.268 quarteirões em 14 bairros do município já receberam pulverização contra o mosquito Aedes aegypti. O inseticida é comprovadamente sem riscos à saúde humana, por tratar-se de um produto biológico.