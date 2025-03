Magia de Páscoa inicia em 4 de abril em Nova Petrópolis

A Magia da Páscoa 2025 foi oficialmente lançada em coletiva de imprensa em Nova Petrópolis. As novidades desta edição, a nova identidade do evento e o mascote - um simpático coelho tipicamente trajado - foram apresentados na ocasião. A Páscoa na cidade da Serra Gaúcha promete atrair cerca de 45 mil visitantes à Rua Coberta de Nova Petrópolis no período de 4 a 21 de abril.

O evento representará um marco para o resgate da identidade germânica do município, destacando a tradição, a cultura e os valores que fazem de Nova Petrópolis um destino único. Elementos característicos que remetem à arquitetura enxaimel e o icônico Coelho da Páscoa, vestido à caráter, estarão presentes para reforçar essa atmosfera especial.

Muitas novidades foram apresentadas para a edição 2025. A Osterbaum, árvore de Páscoa que simboliza a celebração e renovação, com 10m de altura e 5m de diâmetro, iluminada. O mascote do evento, o Coelho da Páscoa germânico. O Trenzinho do Coelho, que realizará passeios temáticos pela cidade, dentre outras, foram mostradas.

A Magia da Páscoa será realizada na Rua Coberta de Nova Petrópolis, com entrada franca. O evento ocorrerá de segunda a quinta-feira, das 11h às 20h; às sextas e sábados, das 11h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h.