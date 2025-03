Centro Pop retoma atendimentos em Novo Hamburgo

Os serviços prestados à população em situação de rua de Novo Hamburgo foram retomados nesta segunda-feira (17) no Centro Pop, na avenida Nicolau Becker, 989, Centro. Gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, o local fornece atendimentos técnicos com psicólogo e assistente social, além de oficinas e orientação para a busca de um emprego formal.

Além do café da manhã oferecido, o Centro Pop é um importante mecanismo para a Prefeitura conhecer a realidade dos moradores em situação de rua. "Estamos trabalhando para realizar o cadastro de quem vive em situação de rua aqui na cidade. Hoje, o Centro Pop oferece um serviço de auxílio, mas queremos ampliar, oferecendo mais políticas públicas para essas pessoas", destaca a secretária, Gislaine Pires.

A partir do cadastro, a Prefeitura consegue dar andamento às solicitações de recursos, seja por meio do governo federal ou de emendas parlamentares. "O objetivo dos atendimentos é encaminhar essas pessoas para a rede de auxílio do Município, fornecendo serviços de saúde, educação e para vagas de emprego, sempre buscando a autonomia do cidadão", comenta a coordenadora do Centro Pop, Juliane Jacoby.